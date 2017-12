Nenê ainda tem dúvidas na Ponte Preta Se havia a expectativa de que o time da Ponte Preta fosse definido pelo técnico interino Nenê Santana, ela acabou após o treino coletivo realizado, nesta sexta-feira, no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Como estratégia para o jogo decisivo contra o Corinthians, neste domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico deixou três dúvidas que vão ser levadas até os vestiários do Morumbi. ?Não estou fazendo segredo, mas apenas tenho dúvidas mesmo. Quem acompanha o dia-a-dia sabe que vamos armar o time com muitos cuidados defensivos porque nosso objetivo é segurar o poderio ofensivo do Corinthians?, explicou Santana. O objetivo é, pelo menos, somar um ponto para manter a fuga do rebaixamento. O time soma 48 pontos e ocupa a 16ª posição. As dúvidas do treinador são técnicas. Na lateral direita, Rissut e Luciano Baiano brigam por uma vaga. Na esquerda, a briga está entre Bruno e Iran. No meio-de-campo, a dúvida está entre Élson, pendurado com dois cartões amarelos, e Rafael Ueta, que também poderia aparecer no lugar de Piá. Esta dúvida, no entanto, não muda o esquema 3-5-2, com variação para o 3-6-1. A principal novidade no meio deve ser mesmo o retorno de Piá, que estava afastado se recuperando fisicamente, e o ataque terá somente o velocista Izaías, uma vez que o titular Tico e o reserva Zé Carlos estão machucados e Evando suspenso por ter sido expulso na derrota para o Palmeiras. O meia Danilo, também suspenso, é baixa certa, enquanto o zagueiro Rafael Santos, com dores no joelho, acabou vetado e será substituído por Preto. Alguns torcedores presentes no estádio não perderam a chance de cobrar mais empenho dos jogadores, causando um certo mal estar. Mesmo assim, a comissão técnica manteve o treino para a manhã deste sábado, também no Moisés Lucarelli. Depois, a delegação seguirá para São Paulo. Mala preta - Dirigentes e jogadores negam, mas são muitas as especulações em relação a premiações extras nesta rodada. A Ponte estaria recebendo uma bonificação do Internacional, na briga pelo título, para roubar pontos do Corinthians. Por outro lado, Brasiliense e Atlético-MG estariam premiando adversários de clubes ameaçados pelo rebaixamento. ?A gente ouve muito estas histórias, mas não sei de nada aqui dentro do nosso grupo?, garantiu o supervisor Ronaldão.