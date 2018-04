Nenê confirma acerto com Al-Gharafa e frustra Santos

PARIS - Cobiçado pelo Santos, o atacante Nenê confirmou neste domingo que vai defender o Al-Gharafa, do Catar, nos próximos meses. O jogador estava em negociação com o time da Vila Belmiro desde a semana passada, mas preferiu a oferta da equipe catariana, mais vantajosa.

"Cheguei a um acordo com o Al-Gharafa", declarou o brasileiro, em entrevista ao canal francês TF1. O jogador não confirma os valores envolvidos na negociação, mas a imprensa local estima que ele teria assinado contrato de um ano e meio pelo valor de 11 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões).

Para fechar com o Santos, o jogador de 31 anos teria pedido R$ 500 mil mensais, livres de impostos. O Santos teria oferecido R$ 400 mil brutos. No time brasileiro, Nenê poderia formar dupla com Neymar, além de ficar mais perto da família e sonhar com uma eventual convocação para a seleção brasileira.

"É difícil porque eu ainda estava sonhando em jogar na seleção e ficar mais perto da família", declarou o atacante, que disse ter recebido uma proposta irrecusável. "Coisas como essa só acontecem uma vez na vida. Não sei se as pessoas vão entender... Estou apenas pensando no meu futuro e na segurança [financeira] da minha família", afirmou.