Nenê conquista espaço no Santos com gols Sem o atacante Ricardo Oliveira, suspenso, o Santos teve que procurar um outro goleador para marcar contra o Criciúma. E foi o Nenê quem assumiu a missão, ao fazer dois gols na vitória por 3 a 1. Ele já é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com quatro gols, mas ainda não virou titular. Mesmo assim, Nenê tem aproveitado as chances para aparecer e já virou uma espécie de 12º jogador do time de Leão. No jogo de quarta-feira, contra o uruguaio Nacional, pela Copa Libertadores, ele ainda não sabe se vai jogar, pois isso dependerá da avaliação médica de Elano, em recuperação de uma torção no tornozelo esquerdo. "Quem define se jogo ou não é o professor Leão, mas o importante é que estou tendo um seqüência de trabalho e conquistando a confiança dele", avaliou Nenê. Aos 21 anos, o ex-jogador do Palmeiras, que participou da campanha que rebaixou o clube para a segunda divisão, está satisfeito com sua atual fase. Começando na equipe titular ou entrando no segundo tempo, Nenê só quer saber de ajudar o Santos nas duas competições que disputa. "O importante é ajudar a equipe, mas com gol é melhor.? Parceria - Nenê também já conseguiu bom entrosamento com os outros jogadores do time, principalmente Robinho. "Estamos conseguindo confundir o adversário", comemorou Robinho. "No gol que marquei (contra o Criciúma), estava do lado esquerdo e o Nenê entrou pela direita, deu um corte e chutou de esquerda."