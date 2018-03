Nenê curte boa fase no Palmeiras Quando o atacante Nenê chegou ao Palmeiras no final de maio, faltando apenas alguns dias para o início da Copa do Mundo, a notícia não mereceu destaque além de notinhas nos jornais. Hoje, após marcar quatro gols em seis partidas, o jogador, que completa 21 anos na sexta-feira, tornou-se peça indispensável no esquema de Vanderlei Luxemburgo. Nesta segunda-feira, descreveu com sinceridade o momento que vive desde que deixou o Etti Jundiaí. ?Confesso que não esperava crescer tão rapidamente aqui. Tive muita fé no meu trabalho. Mas o segredo para quem está chegando como eu é manter o pé no chão e ser humilde", disse. Nenê afirma que já no primeiro dia de treinamentos na Academia procurou conversar com os demais jogadores como se fossem amigos de longa data. Elogiado por Vanderlei Luxemburgo, que sonhava com sua contratação desde o início do ano, o atacante já sente na pele a pressão. ?A cobrança no Palmeiras é muito grande. Trata-se de um dos maiores clubes do mundo. E como cheguei bem recomendado, não posso decepcionar o treinador nem mesmo os dirigentes, que se esforçaram para me trazer para cá". Mesmo fazendo parte de um grupo com jogadores entrosados e que brincam entre si a todo momento, Nenê tenta manter a discrição. No entanto, afirma que o fato de procurar se enturmar rapidamente foi decisivo para ganhar a confiança dos líderes do grupo. "Não ganharia nada se chegasse aqui e ficasse na minha, sem falar com ninguém. Não quero especificar nomes para não cometer injustiças, mas já tenho alguns amigos no grupo". Desde a estréia contra o São Paulo na segunda semifinal do Supercampeonato Paulista, no Canindé, quando marcou um dos gols do Palmeiras no empate por 2 a 2, Nenê vem encarando cada partida como se fosse uma decisão. "Não posso deixar de entrar em campo pensando que sou forte. Mas boa parte dessa força vem da minha noiva Priscila, que sempre que fala comigo pede para eu fazer um gol e dedicar a ela".