Nenê: de herói a vilão em 90 minutos A vida do meia atacante Nenê, da Ponte Preta, no futebol é complicada. Aos 28 anos, o jogo contra o Corinthians foi o seu primeiro como titular no Brasil. Antes de chegar ao time de Campinas, o jogador, que atuou apenas nas categorias de base e aspirantes do Palmeiras, viveu toda a sua carreira em clubes da Bolívia e México. Este ano resolveu voltar ao Brasil. Contratado pela Ponte, ficou um mês esperando a liberação de sua documentação. Quando, enfim, estava apto a jogar, teve uma lesão muscular. Depois de duas semanas entrou contra o Grêmio aos 25 minutos do segundo tempo e, com a boa atuação, ganhou a condição de titular mas, devido a uma nova contusão, perdeu a chance tão esperada. Contra o Corinthians, entretanto, sua chance de brilhar apareceu. Logo no primeiro tempo marcou de cabeça o primeiro gol da Ponte e ainda acertou a trave do goleiro Doni. No final, já cansado, ao invés de ser substituído, teve que continuar em campo e acabou expulso devido a uma falta violenta. Resultado: desfalque certo mais uma vez para a próxima partida, desta vez contra o lanterna Goiás, somente no dia 2 de julho, no estádio Serra Dourada. Este jogo, inicialmente, estava previsto para o final de semana, mas foi mudado a pedido do clube goiano porque haverá um evento no estádio. Outro desfalque do técnico Abel Braga será o volante Roberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo da segunda série. A Ponte ainda é vice-lanterna com 11 pontos à frente apenas do próprio Goiás.