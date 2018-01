Nenê deve permanecer no Palmeiras Se depender da disposição da direção do Paulista, de Jundiaí, o atacante Nenê deve mesmo permanecer no Palmeiras nesta temporada. O acordo pode ser firmado nos próximos dias e não depende da provável vinda do meia Juliano para o clube do interior. Segundo o presidente do clube, Eduardo Palhares, as negociações estão sendo feitas em separado. "São dois assuntos distintos", reafirmou o dirigente. A permanência de Nenê seria definida na base do dinheiro, com algo em torno de R$ 250 mil. O empréstimo de Juliano ao Jundiaí, em princípio, não custaria nada, uma vez que existiriam ainda algumas pendências anteriores firmadas entre os dois ex-clubes comandados pela multinacional Parmalat. Palhares já entrou em contato com o procurador, Luís Carlini, que ainda tem a esperança de ver seu jogador defendendo o próprio Palmeiras. "Ele é jovem, só tem 21 anos, e apresentou uma grande evolução na última temporada", alega Carlini, lembrando que outros clubes também se interessam pela revelação palmeirense: Figueirense, Criciúma e Internacional, de Porto Alegre. Juliano teve uma boa passagem pelo Coritiba e depois se adaptou muito bem às funções de segundo volante no Santa Cruz, que participou da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a prioridade do Jundiaí é reforçar o caixa com os empréstimos de Nenê para o Palmeiras e de Marcinho, disputado por Corinthians e São Caetano. O clube calcula levantar R$ 500 mil nestes dois negócios e reinvestir este valor no seu departamento de futebol.