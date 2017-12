Nenê e juiz são punidos pelo STJD O atacante Nenê, do Santos, foi suspenso por uma partida hoje à noite, pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele foi denunciado após análise de imagens de TV, por ter chutado a bola contra o banco de reservas do Goiás, no jogo entre as duas equipes, em 23 de julho, na Vila Belmiro. O árbitro da partida, Elvécio Zequetto, do Mato Grosso do Sul, recebeu suspensão de 45 dias, por ter omitido na súmula um erro grosseiro: ele aplicou um cartão amarelo ao lateral Léo, do Santos, no final do jogo. Antes, Léo cometera falta desleal e Zequetto puniu com cartão outro jogador, Jerry. Para o tribunal, se o árbitro tivesse reconhecido o equívoco, sua pena seria bem mais branda.