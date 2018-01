Nenê e Mancini podem reforçar Santos Depois de uma semana tensa, envolvendo a disputa judicial entre a Portuguesa e o atacante Ricardo Oliveira, o Santos retoma as contratações e anuncia que Nenê, do Paulista de Jundiaí, está bem próximo da Vila Belmiro. Mais: Mancini e Fabiano podem fechar o ciclo de contratações para a disputa simultânea do Campeonato Paulista e da Taça Libertadores. Os jogadores retomam os treinamentos nesta segunda-feira pela manhã, depois do empate contra o Santo André por dois gols no sábado. O resultado não agradou ao técnico Leão, descontente com os erros cometidos pela defesa e as falhas dos atacantes na hora de concluir as jogadas. O treinador destacou, porém, que alguns atletas sentiram a falta de ritmo, problema que vai ser resolvido naturalmente durante a competição. Na partida de estréia, ele mudou o esquema tático, optando por jogar com três zagueiros para suprir a ausência de André Luís e de Michel. Os dois jogadores serão observados durante a semana, mas são dúvida para o jogo de quinta-feira contra o Paulista, na Vila Belmiro. A ausência de dois titulares já na primeira partida do campeonato serviu para alertar os dirigentes da necessidade de contar com peças de reposição no elenco, uma vez que o time disputará o Paulista e a Libertadores no primeiro semestre. O presidente Marcelo Teixeira revelou que as negociações para a contratação do meia-atacante Nenê estão praticamente concluídas, faltando apenas acertar alguns detalhes com o atleta, que pertence ao Paulista de Jundiaí e jogou pelo Palmeiras no Brasileiro. Esse acerto deverá ocorrer nos próximos dias, tão logo ele chegue do Catar, onde está com a seleção sub-23. Os laterais Léo e Michel estão sem substitutos e os dirigentes se movimentam para contratar Mancini, do Atlético-MG. Já em relação a Fabiano, do Internacional, virou mais uma novela na história do Santos. Estava tudo acertado, mas na hora de assinar o contrato, o procurador do atleta pediu um salário mais alto, fora do teto fixado pelo clube. Oficialmente, não há mais interesse no atleta que teria uma função de coringa no time de Leão, mas essa contratação ainda pode acabar ocorrendo.