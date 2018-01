Nenê é o novo titular do Santos O técnico Leão surpreendeu no coletivo de hoje à tarde: escalou Elano na lateral-direita, deslocou Robinho para a direita e Nenê ganhou a condição de titular, atuando avançado pelo lado esquerdo. "Alguma coisas acontecem naturalmente, não dependem de mim", disse o treinador, revelando que o time sobe de produção quando Nenê entra em campo e que ele se rendeu a essa realidade. Antes de fazer a mudança, Leão conversou com Elano sobre a idéia de trasformá-lo num lateral-direito. Por ser uma posição com poucos jogadores de destaque e conhecendo o esforço e a qualidade de seu atleta, o treinador santista acha que ele é um sério candidato à seleção brasileira. Entende que o poder ofensivo de seu time vai melhorar, com Elano e Robinho atuando pelo lado direito. Na esquerda, Diego será o meia, enquanto Nenê jogará mais avançado. Essa alteração é decorrente do fato de Michel e Reginaldo Araújo não estarem rendendo o que Leão espera deles. "Mas eles têm condições de superar isso", concluiu o treinador.