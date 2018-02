Nenê e Tréllez treinam finalizações enquanto aguardam regularização para estreia

Os reforços Nenê e Tréllez, recém-chegados no São Paulo, treinaram na quarta e nesta quinta com os atletas que não foram relacionados para o duelo contra o Madureira, em que o time fez 1 a 0 e se garantiu na 2ª fase da Copa do Brasil.

+ Dorival aguarda 'ok' da diretoria do São Paulo para voltar a relacionar Cueva

A dupla espera ser regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder ficar à disposição do técnico Dorival Junior. Nesta quinta, o treino focou finalizações de bolas paradas, além de fortalezimento muscular e trabalhos técnicos.

"Tenho de aguardar a documentação", disse Dorival, depois do duelo contra os cariocas. "São dois jogadores que conheço: o Nenê conheço desde o início, ainda no Paulista de Jundiaí, quando eu era auxiliar técnico e ele foi lançado. Já o Tréllez foi uma grata surpresa no Campeonato Brasileiro. Ambos vieram qualificar o elenco."

O São Paulo se reapresenta nesta sexta de manhã para a preparação para o duelo contra o Botafogo, adversário de sábado pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O time do Morumbi tem 4 pontos e é vice-lider do Grupo B, com dois a menos que a Ponte Preta.