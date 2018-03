Nenê é vetado e desfalcará o Vasco contra o Vila Nova na Copa do Brasil

O técnico Cristóvão Borges ganhou um importante desfalque para escalar o Vasco na Copa do Brasil. Principal jogador da equipe, o meia Nenê foi vetado por causa de um incômodo muscular e não viajou para Goiânia para encarar o Vila Nova na quarta-feira, pela segunda fase do torneio nacional.

Nenê atuou durante os 90 minutos da derrota de sábado para o Flamengo, na semifinal da Taça Guanabara. No treino da manhã desta terça, no entanto, reclamou de dores musculares na coxa. Após ser submetido a alguns testes, a comissão técnica achou melhor não forçar sua participação em campo nesta quarta.

Sem Nenê, o Vasco embarcou nesta terça para Goiânia. Depois de passar por 2 a 0 pelo Santos, do Amapá, na estreia, o time carioca precisa vencer nesta quarta para ir à terceira fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que os vascaínos enfrentaram o Vila Nova duas vezes em 2016, pela Série B, com uma vitória para cada lado.

No ano passado, Nenê marcou duas vezes e resolveu o triunfo por 2 a 0 quando as equipes se enfrentaram em Brasília. Sem ele, Cristóvão deve escalar Escudero como titular e armar o Vasco nesta quarta com: Martin Silva; Gilberto, Luan, Rodrigo e Henrique; Jean, Douglas, Escudero, Wagner e Kelvin; Thalles.