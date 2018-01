Nenê estréia domingo no Santos O meia-atacante Nenê deverá ser a novidade no time do Santos no compromisso de domingo, às 17 horas, no Pacaembu, diante do Juventus, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Contratado recentemente junto ao Paulista de Jundiaí, o atleta teve sua documentação regularizada e estreará com a camisa de seu novo clube. Nenê entrará na vaga de Adiel, que assim deixa a equipe titular. Ele só não estreou quinta-feira devido a não liberação da documentação. Hoje, o jogador participou normalmente do treino físico, na reapresentação do elenco após a vitória por 3 a 2 contra o Paulista. O técnico Leão, mais uma vez, criticou a arbitragem de Anselmo da Costa, que deu um pênalti, para ele, inexistente, e ofendeu vários jogadores de seu time. Leão também disse que o ataque santista está perdendo muitas oportunidades de gol. "Se nosso ataque fizesse metade das chances de gol criadas, as coisas seriam mais fáceis no final do jogo". O elenco santista volta a treinar neste sábado pela manhã, no CT Rei Pelé. Leão, na ocasião, deverá confirmar a estréia de Nenê e o possível retorno do zagueiro André Luiz, que recebeu uma punição por ter se atrasado em um recente treino. O lateral-direito Michel continua em tratamento médico, o que garante Elano na posição. O restante da equipe deverá ser a mesma que venceu ao Paulista no meio de semana. Reforço - Outro jogador foi apresentado hoje, no CT, pela diretoria santista. O lateral-direito Reginaldo Araújo, contratado recentemente junto ao Coritiba, é o mais novo reforço do Santos. O atleta treinou e pediu uns dias para ganhar condicionamento físico.