Nenê marca no empate do Alaves Com um gol do brasileiro Nenê, ex-Palmeiras e Santos, o Alaves empatou por 1 a 1 com o Villarreal, neste sábado, na abertura da sétima rodada do Campeonato Espanhol. O gol do Villarreal foi marcado por Garcia. Com o resultado, o Alaves foi a seis pontos na tabela. O Villarreal subiu para nove, cinco a menos que o líder Getafe, que joga neste domingo. O campeonato terá dois jogos ainda neste sábado: Atlético de Madri x Real Madrid e La Coruña x Barcelona.