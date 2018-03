Nenê não entra na vaga de Ricardo Oliveira O técnico Emerson Leão ainda não definiu quem será o substituto de Ricardo Oliveira no jogo de sábado contra o Juventude, em Caxias do Sul, mas já anunciou que não escalará Nenê nessa posição. ?Essa possibilidade está afastada, mesmo porque ele é canhoto", disse o treinador. Quanto a Willian e Douglas, as alternativas que sobram, Leão quer aproveitar a semana para observar melhor os dois jogadores. Eles disputam a oportunidade de assumir a posição de titular no time, aberta com a contusão de Ricardo Oliveira que ficará afastado pelo menos um mês da equipe. ?Estou trabalhando para aproveitar bem essa oportunidade, caso seja escalado pelo professor Leão" disse Willian. Já Douglas conta com o bom desempenho das vezes que entrou em campo para conquistar a confiança do técnico. ?Com uma seqüência de jogos dá para saber tudo o que o treinador quer." Leão acha que os dois ainda não estão prontos. Precisam trabalhar muito e aprender certos fundamentos e macetes. Por isso ele passará a dedicar mais atenção para que os atacantes supram suas deficiências e assumam a condição de titular com mais qualidade técnica. Robinho que já atuou com os dois, acha que não haverá problema no setor, qualquer que seja a escolha do técnico. Diego, o armador da equipe acha que ?os dois são parecidos, estão treinando bem e têm condições de chegar ao time principal". ?Quem vai jogar? O professor está observando e vai tomar a decisão correta", completou o meia. Leão comandou nesta terça-feira um puxado treino de fundamentos exigindo de seus jogadores muitos chutes a gol e o ensaio de jogadas. ?Temos uma semana para trabalhar e vamos aproveitar para realizar esses treinamentos de repetição, que não têm sido possível por causa do calendário esportivo." O treinador não gostou de ver o time desperdiçando chances de gol no jogo de sábado, o que acabou provocando a derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 na Vila Belmiro. ?Na hora da conclusão tem havido falhas."