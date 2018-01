Nenê pede uma chance no time titular Depois do jogo desta quarta-feira, certamente aumentou o número de santistas que concordam com a opinião de Ânderson Luiz de Carvalho, o Nenê. ?Eu me considero titular do Santos. Tenho futebol para jogar entre os onze", diz constantemente e com muita confiança o atacante que saiu do banco para dar o gol e mais tranqüilidade ao Santos, que sofria muito com a marcação e o toque de bola do Independiente, além da ineficiência de seus atacantes. ?Quando eu substituo alguém, minha missão não é ser o Robinho ou o Douglas ou o William. Entro para ser eu mesmo", completa. Nesta quarta-feira, substituiu Wellington, o lateral-direito, que teve seu lugar ocupado por Elano. Foi aos 11 minutos do segundo tempo e aos 21 acertou o chute cruzado e rasteiro, desde a esquerda, vencendo o goleiro Vásquez. Foi a mesma substituição ocorrida no México, contra o Cruz Azul (o lateral, então, era Reginaldo Araújo) e que não deu certo. Nenê, em outros jogos, substituiu Elano, Renato e até Diego. Além do gol, Nenê mostrou muita personalidade em todos os momentos. Nunca desistiu das jogadas, mesmo quando os adversários eram muito mais fortes. O lateral Vásquez tinha a bola dominada, aos 27 minutos e não percebeu a chegada de Nenê, que o desarmou e conseguiu manter o Santos no ataque. É a mesma personalidade mostrada por Nenê quando decidiu que gostaria de jogar no Santos. Tinha uma posição de titular garantida no Palmeiras, mas preferiu juntar-se aos garotos que haviam vencido o Campeonato Brasileiro. Era Nenê juntando-se aos Meninos da Vila. ?Tinha certeza de que poderia vencer nessa equipe e nunca me arrependi da minha escolha", disse há poucos dias. Agora, o jogador franzino, de apenas 70 quilos distribuídos em 1,81 metro, tem motivos a mais para sonhar. Seu gol deu a vitória ao Santos e, com apenas 19 anos, pode sonhar com a Seleção Olímpica, que disputará a Copa Ouro no próximo mês. Lá também lutará por seu espaço, como no Torneio do Catar, no início do ano. ?Tem muita gente boa, mas acredito muito em meu futebol." E Nenê fez com que Ricardo Oliveira fosse um pouco esquecido nesta quarta-feira. O artilheiro da Libertadores, com nove gols e mais oito na temporada, assistiu ao jogo na Tribuna de Honra, com diretores do clube. Ele, que se recupera de uma lesão no menisco do joelho direito, estava angustiado com a dificuldadaade de seus companheiros em vencerem o frágil goleiro David Vásquez. Leão, que havia tentado William e Douglas nas partidas contra o Cruz Azul, apostou em Fabiano, uma fórmula que deu certo contra o São Paulo, quando ele marcou o segundo gol santista. Nesta quarta-feira, nada deu certo para o ex-jogador do São Paulo. O juiz marcou oito impedimentos seus e, apesar de haver feito algumas boas tabelas, a torcida não o perdoou. Seu grande momento foi ser o primeiro a juntar-se a Nenê na hora da comemoração do solitário gol santista. Talvez os dois até joguem juntos contra o Guarani, no sábado, mas para a partida em Medellín, o lugar deverá ser de Ricardo Oliveira. E quando ele olhar para o banco, verá Nenê, pronto para entrar. E acreditando que pode decidir tudo. ?Tivemos três ou quatro chances para marcar e só fizemos uma, mas não vamos a Medellín assistir aos colombianos jogarem. Vamos para vencer", afirmou Nene, após o jogo.