Nenê pode colocar Robinho no banco O técnico Emerson Leão tem um problema para resolver até sábado, data do próximo compromisso do Santos pelo Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Nenê, reserva que entrou no segundo tempo e foi decisivo na vitória desta quarta-feira, ameaça o titular famoso Robinho, uma das revelações do time santista. Na verdade, Robinho não vem convencendo faz tempo, enquanto Nenê se destaca a cada partida e merece ganhar a posição. Como Leão diz que os atletas que saíram para a seleção brasileira voltariam como titular, mas tinham que jogar bem para garantir o lugar, o treinador deve fazer justiça e efetuar a troca. Nenê era um dos mais satisfeitos ao término do jogo. ?Graças a Deus vencemos esse jogo atrasado", disse. ?Com o resultado, continuamos próximos do primeiro colocado." O zagueiro André Luís voltará ao time. Ele cumpriu suspensão automática na partida de Curitiba e será aproveitado contra o Grêmio, para formar dupla de zaga com Alex. Pereira retorna para a reserva. Em Porto Alegre, Leão mantém a esperança em obter outro bom resultado. Ao mesmo tempo, o técnico torce por uma derrota do Cruzeiro (que joga com o Fluminense, no Rio), o que levaria o Santos à liderança do Brasileiro no encerramento do primeiro turno. O Santos tem 44 pontos, dois a menos do que líder Cruzeiro (46) e dois a mais do que o São Paulo (42), o terceiro colocado. A delegação santista não retorna à Baixada Santista. O grupo embarca nesta quinta-feira, às 11h20, com destino a Porto Alegre. Só haverá treinamento na sexta-feira à tarde em um campo nos arredores do Beira-Rio, o estádio do Internacional.