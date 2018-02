Nenê poderá dar lucro ao Paulista O atacante Nenê, que ainda tem 25% de seus direitos federativos ligados ao Paulista, de Jundiaí, deve ser vendido em definitivo para o Mallorca, da Espanha. Os direitos do jogador estão avaliados em U$ 1,5 milhão, o que faz com que o valor a ser pago pela parcela seja por volta de U$ 350 mil. O presidente do Paulista, Eduardo Palhares, aguarda um posicionamento do clube espanhol ainda no início deste mês, prazo determinado para o acerto entre as partes. A intenção é utilizar o dinheiro para melhorar ainda mais a estrutura no estádio Jaime Cintra e acertar novas contratações para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nenê retorna ao Brasil no dia 10 de junho para rever a família e trazer seu filho, Anderson Leonardo, nascido na Espanha. Segundo a assessoria do jogador, o Atlético de Madri estaria interessado em sua contratação, mas uma proposta feita pelo volante Magrão, do Palmeiras, atrapalharia o negócio. Só há mais uma vaga para estrangeiros no time madrilenho. A diretoria também espera arrecadar algum dinheiro com o empréstimo do volante Fábio Gomes, que foi devolvido pelo Palmeiras. Vice-líder da Série B, com 12 pontos, o time jundiaiense volta a campo no final de semana. No domingo cedo, às 11 horas, enfrenta o Ceará.