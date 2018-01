Nenê quer estrear já na quinta-feira O meia-atacante Nenê chegou ao CT Rei Pelé na manhã desta segunda-feira, fez os exames médicos e à tarde já estava liberado para treinar com bola. Ele é o jogador de número 26 do Santos e espera poder estrear na quinta-feira contra o Paulista, justamente o time que o revelou para o futebol. "Minha passagem pela seleção (brasileira Sub-23), no Catar, possibilitou um bom condicionamento e espero poder atuar já na primeira partida", disse o atleta, que defendeu o Palmeiras no ano passado. O técnico Leão ficou muito satisfeito com a nova contratação, que irá repor a saída de Robert. "As duas reposições (do centroavante Alberto e do meia Robert) feitas foram com lucro, pelo menos em termos de idade", disse o treinador, ao lembrar também do acerto com Ricardo Oliveira, ex-Lusa, para o ataque. Leão disse que depois da contratação de Ricardo Oliveira e de Nenê, a ordem agora é correr para contratar um lateral-direito. "O Michel se contundiu antes da estréia e precisamos de um jogador para a posição", afirmou o treinador. Não sabe, porém, se o substituto de Maurinho será Mancini, ex-Atlético-MG. "Não há nada, ele nunca nos foi oferecido. Se for para comprar, não temos condição. Se ele quiser jogar no Santos, esperamos que alguém nos ofereça." Em relação ao meia-atacante Fabiano, o técnico disse que poderá haver acerto caso ele volte a aceitar a proposta já feita pela diretoria do Santos. "Se houver essa possibilidade, temos que conversar", contou. Nenê não conseguia esconder sua satisfação em vestir a camisa do Santos. Segundo ele, sua contratação foi uma coisa muito rápida: "Meu procurador estava conversando com o Leão e disse que estava difícil um acerto com o Palmeiras. O resultado é que estou aqui no Santos", explicou. Quando soube da proposta do time da Vila Belmiro, aceitou-a imediatamente, dizendo para o seu procurador fechar o negócio.