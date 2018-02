Nenê reconhece falta de entrosamento e projeta melhora no São Paulo

O meia Nenê, principal novidade do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, no sábado, pela 5ª do Paulistão, reconhece que precisará trabalhar para alcançar seu melhor ritmo de jogo no novo clube. Ele faz um balanço positivo de sua estreia.

"Precisamos melhorar muito ainda, mas individualmente fiquei bastante feliz pela minha estreia", disse, à SPFC TV. "Ainda falta ritmo de jogo, entrosamento, mas isso com o tempo vai acontecer. Estou tranquilo e confiante para a continuação do campeonato."

Contratado há pouco mais de uma semana no clube, Nenê ainda não teve a oportunidade de treinar com o time titular do São Paulo. O cenário faz o meia celebrar ainda mais o desempenho no jogo no Morumbi.

"Foi uma semana muito bacana, rápida, com muitos treinamentos junto com o grupo. Não tinha treinado nenhuma vez com a maioria dos 11 titulares. Foi bem legal, muito positivo. Entrei e parecia que estava em casa, me receberam muito bem, me deram confiança. (A estreia) foi realmente bem produtiva por não ter treinado com eles antes", afirma Nenê.

O São Paulo se reapresenta nesta segunda para iniciar a preparação para o duelo contra o Bragantino, na quarta, às 21h45, pela 6ª rodada do Paulistão. Líder do Grupo B com sete pontos, o time jogará no Morumbi.