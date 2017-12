Nenê Santana não mexe na Ponte Preta A Ponte Preta fará um jogo decisivo contra o Fluminense, sábado à tarde, em Volta Redonda, pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo criticado pela torcida, o técnico Nenê Santana já avisou que pretende manter o mesmo esquema 4-4-2 usado na vitória sobre o Criciúma, domingo passado, em Campinas. "Taticamente o time se deu bem, então não há motivo para alterar algo neste momento", justificou. Se o futebol não agradou a torcida, os três pontos conquistados foram importantes porque colocaram a Ponte na 9ª posição do Brasileiro, com 61 pontos, ainda na briga direta por uma vaga na Copa Sul-Americana. A situação pode ficar ainda melhor se vencer o Fluminense, que também luta por uma vaga na competição internacional em 2005. ?Estamos considerando esta partida como uma final, o grupo está determinado e disposto a trazer um bom resultado", afirmou o técnico Nenê Santana. Para este confronto, o treinador não poderá contar com o atacante Roger, suspenso com três cartões amarelos. Em seu lugar, o atacante Anselmo deverá ganhar nova oportunidade. O volante Flávio e o lateral-esquerdo Bill cumpriram suspensão automática e já estão à disposição. Mas existe a chance de Bill ficar na reserva, já que Luciano Baiano, mesmo improvisado na esquerda, teve um bom desempenho.