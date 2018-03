Nenê testa as opções na Santista O técnico Nenê treinou dois esquemas táticos - 4-4-2 e 3-5-2 - para escalar a Portuguesa Santista no jogo decisivo contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu. "Fiquei satisfeito com as duas alternativas", afirmou o treinador, fazendo mistério sobre o time que vai tentar a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. "É um jogo que pode ficar marcado na memória de qualquer atleta que estiver em campo", afirmou Nenê, mostrando que o grupo está muito motivado. O principal problema da Santista é o atacante Nando, artilheiro do time com 5 gols marcados. Ele sofreu uma fisgada na panturrilha esquerda e trabalha intensamente no departamento médico para entrar em campo domingo. No jogo-treino de quarta-feira, contra o Barcelona, de São Paulo, que disputará a Série B2 do Paulista, Nando foi a maior ausência na vitória de 2 a 1. Em seu lugar, entrou o zagueiro Diguinho. O time que entra em campo deve ser definido por Nenê nesta sexta-feira, quando está marcado o treinamento coletivo. A Portuguesa Santista ocupa o terceiro lugar do grupo 1, com 12 pontos, e se classifica com um vitória simples sobre o Corinthians.