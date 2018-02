Neném critica o ataque palmeirense Muita determinação do Palmeiras nos primeiros 45 minutos do clássico, 2 a 0 no placar e festa no ?lado verde" da arquibancada. A vantagem deixaria a equipe em ótimas condições para conquistar uma vaga na final do Campeonato Paulista, mas, de repente, tudo mudou. No fim do jogo, depois de terem cedido o empate ao Corinthians, os palmeirenses lamentaram o resultado de 2 a 2 como se tivessem perdido o confronto e admitiram: faltou empenho para manter a vitória. O mais enfático foi o lateral-direito Neném, autor do segundo gol. Ele acredita que o ataque abdicou da marcação na segunda etapa e, por isso, sobrecarregou o setor defensivo. ?O Jair Picerni pede doação, mas não houve, não fizemos marcação na frente, na saída de bola, e isso prejudicou a defesa." Para o atacante Thiago Gentil, o Palmeiras pecou por não ter saído para o jogo e não ter tocado a bola. ?Não fizemos nada." E o meia Zinho lamentou o fato de a equipe não ter aproveitado nem sequer um contra-ataque nos últimos 45 minutos. ?Se tivéssemos um pouquinho de inteligência e explorássemos o contra-ataque, poderíamos ter vencido, mas recuamos demais e não marcamos bem." Marcos, que novamente teve boa atuação, preferiu não culpar ninguém pela acentuada queda na segunda etapa. ?Como é que a gente pode pedir que o ataque ajude na marcação durante os 90 minutos? Infelizmente só demos chutões e não jogamos bem no segundo tempo." Confia, no entanto, numa vitória na partida de sábado. Basta um resultado positivo, no segundo confronto com o Corinthians, para que o Palmeiras chegue à final do Campeonato Paulista. ?Mas precisamos melhorar, não podemos só nos defender como fizemos no segundo tempo", reclamou o técnico Jair Picerni. O treinador terá problemas para armar o time, pois os zagueiros Índio e Leonardo receberam o terceiro cartão amarelo. Os substitutos Dênis e Gustavo estão machucados e o jovem Glauber, que seria uma opção para a defesa, também se contundiu. Picerni deverá, então, improvisar Claudecir e Adãozinho na zaga.