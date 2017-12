Neném deve estrear dia 9 no Santos O lateral-direito Neném chegou há cerca de um mês no Santos e ainda não fez uma partida sequer. O jogador não foi aproveitado pelo técnico Emerson Leão, que tem preferido Reginaldo Araújo - apesar de ele não ter feito boas apresentações. O motivo, segundo o próprio treinador, é que Neném precisava recuperar a forma, pois chegou muito gordo ao clube. A chegada de Neném à Vila Belmiro causou polêmica. Leão disse que o jogador não deveria receber salário enquanto não entrasse em forma. "Ele tem melhorado, é lógico. Agora vamos procurar não só a melhoria dele mas a orientação em relação àquilo que pretendemos", afirmou o técnico. "A princípio, ele está confirmado para o jogo do dia 9." Nesse dia, o Santos jogará uma partida amistosa contra o Esporte Clube Cuiabá, em Mato Grosso. Sorte de Neném, que finalmente deverá jogar. Dinheiro - Mesmo tendo lucrado US$ 500 mil com Ricardo Oliveira, que foi para o Valencia, da Espanha, e US$ 40 mil com a ida do atacante Nenê para o Mallorca, também da Espanha, a diretoria do clube acertou o amistoso em que receberá R$ 100 mil. Os organizadores fizeram apenas uma exigência: querem o time completo ? exceção de Renato e Diego, ambos na seleção brasileira.