Nenhum estádio no Brasil tem condições de receber a Copa

Um estudo realizado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia (Sinaenco) comprova aquilo que o torcedor brasileiro já está bastante ciente: nenhum estádio tem hoje condições de receber um jogo da Copa do Mundo, segundo as exigências da Fifa. A entidade, que visitou nos últimos três meses 29 estádios em 17 capitais e na cidade de Santos, relatou que 95% dos banheiros estão em condições ruins ou péssimas, 60% apresentam pontos cegos de visibilidade reduzida para o público, 30% possui uma arquitetura de aspecto agressivo e que favorece conflitos nas arquibancadas e 11% registram orientação solar incorreta, prejudicando até mesmo a visibilidade dos jogadores. Dentro desse estudo, os estádios do Maracanã e Engenhão (Rio de Janeiro), Morumbi (São Paulo), Arena da Baixada (Paraná) e Mangueirão (Pará) foram classificados como os cinco melhor avaliados. Entretanto, apenas os estádio do Rio e de São Paulo apresentam condições mais próximas do que exige a Fifa, ainda que precisem passar por adequações. O Morumbi pretende ser o estádio que abrirá os jogos da Copa, enquanto o Maracanã deseja receber a final. Entre os piores estádios, estão Fonte Nova (Bahia), considerado o de condições mais precárias, Ilha do Retiro e Arruda (Pernambuco) e Vivaldão (Amazonas). O segundo pior é o Mineirão (Minas Gerais), que pretende receber a disputa entre Brasil e Argentina e também quer ter uma posição de destaque em 2014. Investimentos De acordo com o presidente do Sinaenco, José Roberto Bernasconi, a construção de um estádio novo teria um custo que varia entre R$ 200 e R$ 400 milhões. O mesmo valor teria de ser utilizado para reformar os estádios já existentes, dependendo da capacidade de público. Porém, ele destacou que o Brasil precisa de investimentos em diversas outras áreas - como portos, aeroportos, estradas, saneamento e sistemas de transporte de Metrô e ônibus - para se adequar às exigências da Fifa e receber bem os turistas. "É um investimento imenso e para isso estamos propondo que se crie o PAC da Copa", afirmou. "O grande resultado da Copa, além do caneco que nós queremos ganhar em 2014, será o legado que ela vai deixar ao Brasil de 2015 para frente. Queremos um País renovado e modificado, que nós brasileiros somos competentes para fazer o nosso papel", acrescentou. Na avaliação de Bernasconi, o ano de 2008 poderia ser utilizado para planejar todas as obras necessárias. Entre 2009 e 2013, as obras seriam executadas para serem finalizadas ao término deste período. Questionado sobre a origem dos recursos necessários para a reforma ou construção dos estádios, ele garantiu que há muito interesse do setor privado, inclusive de grupos estrangeiros em possíveis concessões ou Parcerias Público-Privadas (PPP) para a execução do projeto. "Um bom projeto sempre atrai o investidor privado, basta eles serem consistentes", assegurou. Conforto e segurança O arquiteto especializado em construção esportiva, Vicente de Castro Mello, ressaltou que os estádios, além de apresentar problemas estruturais, não tratam nem o torcedor nem o atleta de maneira adequada. A Fifa estipula um prazo de escape de no máximo oito minutos para que 50 mil torcedores deixem o estádio após o fim do jogo, mas para Vicente, considerando as atuais condições dos estádios brasileiros, o público corre riscos. "Já tivemos casos de torcedores que foram esmagados na saída de jogos. Sem dúvida, do jeito que estão os torcedores correm riscos", declarou. "Precisamos ter melhor desempenho para atleta e conforto e segurança para o público", emendou. Vicente garante, entretanto, que o Brasil não deve seguir os modelos de construção de estádios apresentados nas últimas Copas - Alemanha, Japão e Coréia. "O Brasil tem uma realidade diferente e um clima mais ameno. Nossos estádios serão um pouco diferentes do que daqueles que vemos lá fora, até porque não adianta investir uma fortuna agora e criar uma solução cheia de tecnologias, que no futuro sejam complicadas de manter", finalizou.