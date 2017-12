Nenhum paulista garantido na Série C Restando uma rodada para o término da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, nenhum dos seis clubes paulistas conseguiu garantir a sua vaga com antecedência. Os dois primeiros colocados de cada grupo seguem adiante na briga pelo título. No equilibrado Grupo 10, três clubes têm oito pontos. O Atlético Sorocaba lidera, seguido por Mogi Mirim e Madureira, do Rio de Janeiro. No desempate pelo saldo de gols, ocupam nesta ordem a tabela de classificação. A Portuguesa Santista, com três pontos é o único time de São Paulo já eliminado, depois de perder fora para o Sorocaba, por 3 a 1, neste domingo à tarde. Os gols sorocabanos foram marcados por Renato Santiago e Rodriguinho (2), um deles de falta, com Lincoln diminuindo para os santistas. No sábado, o Mogi Mirim segurou o empate sem gols com o Madureira, no rio de Janeiro. Na última rodada, o Atlético enfrenta fora o Mogi Mirim, enquanto a Portuguesa receberá o Madureira, em Santos. No Grupo 13, todos ainda têm chances. O União São João está em primeiro lugar, com 7 pontos, ao lado do Ituiutaba. Com 6 pontos, estão América, em terceiro, e Rio Branco, na quarta colocação. Pela manhã, o Rio Branco conseguiu empatar fora de casa com o Ituiutaba, por 2 a 2, em Minas Gerais. Maurinho e Tiago marcaram para os paulistas, com Lenilson anotando os dois gols do time mineiro. No sábado, em Araras, União e América empataram, em 1 a 1. Na rodada final, o Rio Branco joga contra o União São João, em Americana, enquanto o América recebe o Ituiutaba, em São José do Rio Preto.