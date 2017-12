Nenhuma surpresa na Copa Interior Quatro partidas completaram a nona rodada da Copa Futebol Interior, neste domingo. Destaque para a vitória do XV de Jaú sobre o Independente por 5 a 3, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Apesar da boa vitória, o XV ainda continua em sexto lugar, no Grupo 2, mas agora com 11 pontos. O Independente continua com seis, na sétima e penúltima posição. Em São Paulo, também pelo Grupo 2, o Nacional não saiu de um empate em 0 a 0 com o Sertãozinho. Mesmo assim, o time da Capital permanece invicto e na liderança com 23 pontos. O Sertãozinho sobe para 15, em quarto. Ainda pelo Grupo 2, o São Bento venceu o Flamengo de Guarulhos por 3 a 1 e se manteve na vice-liderança com 19 pontos. O time da Grande São Paulo continua com 15, em terceiro. No único jogo do Grupo 1, o Jaboticabal foi surpreendido pelo Noroeste e perdeu por 2 a 0. Apesar do resultado, o Tigre de Atenas continua na liderança com 17 pontos, dois a mais que o Bandeirante, Inter de Bebeouro e Barretos. O Noroeste deixa a lanterna para o Rio Branco e agora soma oito pontos. Confira os resultados da 9ª rodada: Mirassol 3 x 2 Francana; Barretos 6 x 2 Rio Preto; Bandeirante 3 x 0 Inter de Bebedouro; União Mogi 0 x 5 Taubaté; XV de Jaú 5 x 3 Independente; São Bento 3 x 1 Flamengo; Nacional 0 x 0 Sertãozinho e Jaboticabal 0 x 2 Noroeste. Classificação: Grupo 1 - Jaboticabal 17 pontos; Bandeirante 15; Inter de Bebedouro 15; Barretos 15; Mirassol 14; Francana 13; Noroeste 8 e Rio Preto 6. Grupo 2 - Nacional 23 pontos; São Bento 19; Flamengo 15; Sertãozinho 15; Taubaté 12; XV de Jaú 11; Independente 6 e União Mogi 1.