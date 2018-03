Nervosismo corintiano foi aliado do River O excesso de nervosismo do Corinthians foi o principal aliado do River Plate para conseguir nesta quarta-feira à noite, no Morumbi, sua classficação às quartas-de-fnal da Copa Libertadores da América. Esta foi uma conclusão coletiva da própria equipe argentina, de acordo com as declarações de seus integrantes após a partida. "Esperávamos um jogo parelho, mas o nervosismo do Corinthians realmente acabou refletindo no desempenho do tiime. Nós aproveitamos e fizemos a nossa parte", disse o técnico Manuel Pellegrini à porta do festivo vestiário argentino. Pellegrini enalteceu o comportamento de seus jogadores, principalemente depois de o River ter sofrido o primeiro gol. "Os jogadores não se desesperaram. Mantiveram a calma, a bola no chão e foram conscientes para o ataque. O empate e a vitória foram reflexo dessa postura." O técnico que comanda o "millionario" - como é conhecido na Argentina o River Plate - em sua 23ª participação na mais importante competição do futebol sul-americano aproveitou para dar algumas alfinetadas na imprensa, que segundo ele, não acreditava que fosse possível o River passar adiante. "Algumas pessoas diziam que era impossível passar pelo Corinthians, que era o melhor time da América do Sul. Mas sabíamos do nosso potencial e percebemos já no primeiro confronto, em Buenos Aires, que o Corinthians não atravessa uma boa fase." Fuertes, autor do gol que fechou o placar, também saiu à porta do vestiário para falar com a imprensa. "Não digo que este foi o momento mais importante de minha carreira, mas com certeza foi um dos mais marcantes na história do River." O jogador foi modesto ao definir a cobrança do pênalti. "Eu tive sorte de o goleiro não ter ido certo na bola." E confessou não ter se impressionado com a torcida adversária. "Era normal que eles tentassem pressionar. Gritaram, xingaram. Mas até que para nós se comportaram bem." Cavenaghi, um dos destaques do time, limitou-se a elogiar as características de sua equipe. "A gente não se desesperou em nenhum momento. Corremos os noventa minutos e tratamos bem a bola."