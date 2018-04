Nervosismo: o problema do Palmeiras A pressão pela vitória está prejudicando o desempenho do Palmeiras e pode comprometer o futuro da equipe no Campeonato Brasileiro. Depois de atuar bem, mas perder para o Santos, por 2 a 1, o time voltou a irritar os torcedores no empate por 0 a 0 contra o Coritiba com muitos passes errados, falta de criatividade e (raras) chances de gols perdidas. Os jogadores admitem que a série de seis jogos sem resultados positivos abalou o emocional da equipe. ?Estamos ansiosos, um clube como o Palmeiras não pode ficar tanto tempo sem vencer?, disse o lateral-esquerdo Lúcio. ?Entramos em campo sabendo que a cada rodada, a situação está mais difícil.? O atacante Osmar é um dos poucos que se salva da má fase: nas últimas partidas, quando o time fez gol ? contra Vitória, Cruzeiro e Santos ?, foi ele quem balançou as redes. ?Na vontade de vencer, a equipe tem se precipitado e errado muitos passes?, comentou. ?Precisamos ter calma, se não a vitória não sai mesmo.? Para dar mais tranqüilidade ao elenco, a comissão técnica pensou em treinar em Jarinu, por três dias, antes de enfrentar o Vasco, no próximo domingo, no Rio. Mas a hipótese foi descartada. ?Seria bom treinar fora de São Paulo, mas podemos fazer o mesmo trabalho por aqui?, opinou o goleiro Sérgio. ?Quando os resultados não vêm, não há muito o que fazer, só trabalhar.? PEDRINHO - O meia começou a semana novamente em baixa: atuou nesta terça-feira no terceiro time (reserva dos reservas), durante o treino coletivo. Claudecir foi o armador da segunda equipe. O zagueiro Leonardo fraturou o pé esquerdo contra o Coritiba e ficará seis semanas em recuperação.