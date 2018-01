Nery ansioso com interesse corintiano Gustavo Nery não vê a hora de assinar contrato com o Corinthians. Em entrevista ao jornal esportivo Bild, o jogador do Werder Bremen confirmou ter recebido uma boa oferta do Corinthians, disse que gostaria muito de voltar agora ao Brasil e deixou claro que está prestes a perder a paciência com o fato de ser reserva no time alemão. "No momento estou calmo e aceitando a situação de não ser aproveitado pelo treinador, mas paciência tem limite. Gostaria de ter a chance de conseguir um lugar no time, mas talvez o melhor para mim fosse voltar imediatamente para o Brasil." A MSI também já entrou em contato com o clube alemão para saber da possibilidade de contratar o ex-jogador do São Paulo. Ouviu como resposta que, para comprar Gustavo Nery, terá de pagar 1,5 milhão (R$ 5,4 milhões). O valor pedido feito pelo Werder Bremen está sendo estudado pela parceira corintiana, que a príncipio o achou um pouco salgado - o Werder Bremen levou o jogador de graça em julho, porque seu contrato com o São Paulo havia chegado ao fim e ele estava livre para negociar por conta própria. Mas, diante da necessidade urgente de oferecer companheiros de mais qualidade para Tevez e das dificuldades que se apresentam para fechar com os outros jogadores que estão nos planos (Mascherano, Vágner Love, Kléberson e Roger), é possível que nos próximos dias Gustavo Nery seja jogador corintiano. Saudade - Klaus Allofs, ex-jogador da seleção alemã e atual diretor esportivo do Werder Bremen, confirmou que o clube foi procurado por representantes do Corinthians. Ele disse que gostaria de manter Gustavo Nery - que tem contrato até junho de 2008 -, mas deixou aberta a porta para sua saída. "Acreditamos no potencial de Gustavo e estamos dispostos a fazer tudo o que for possível para facilitar sua adaptação ao time e ao país, mas se ele quiser mesmo ir embora e recebermos uma proposta que atenda aos nossos interesses, o deixaremos ir." Allofs foi o principal responsável pela contratação do brasileiro. Ele o viu em ação pelo São Paulo várias e ficou impressionado com sua versatilidade para jogar de zagueiro, lateral e meia. O técnico Thomas Schaaf diz que ainda não é o momento de Gustavo Nery entrar no time. "Confio nele, mas ele ficou um bom tempo parado. Não se pode ter pressa para fazê-lo jogar." Nery ficou três meses se recuperando de uma fratura na mão direita. Na entrevista ao Bild, Gustavo Nery mostrou estar muito bem informado sobre o Corinthians. "Eles pagaram US$ 20 milhões (R$ 52 milhões) pelo Tevez e estão comprando o Mascherano, o Vágner Love e o Kléberson. Jogar num time com tanta qualidade seria muito bom para mim. Além disso, São Paulo é minha casa e sinto saudade de lá." Por trás da vontade de voltar logo ao Brasil está o sonho de recuperar espaço na Seleção. Ele foi titular na conquista da Copa América e embarcou para a Alemanha apostando em se firmar como reserva de Roberto Carlos para integrar o grupo que disputará a Copa do Mundo no ano que vem.