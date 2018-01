Nery e Roger são cortados da seleção Os jogadores Gustavo Nery e Roger, ambos do Corinthians, estão fora do amistoso da seleção brasileira contra a Guatemala, quarta-feira, no Pacaembu. Contundidos, os dois jogadores passaram por avaliação médica nesta segunda-feira à noite na concentração e foram liberados. Não serão convocados substitutos. Fernandinho, do Atlético-PR, também já havia sido cortado. O técnico Carlos Alberto Parreira define na tarde desta terça-feira a equipe que começa a partida com a Guatemala. A tendência é que o time tenha Marcos; Cicinho, Anderson, Fabiano Eller e Léo; Mineiro, Magrão, Ricardinho e Carlos Alberto; Robinho e Romário.