Nery joga, apesar do drama familiar O primo do lateral-esquerdo Gustavo Nery, do Corinthians, Carlos Domingos, morreu assassinado com vários tiros na noite de quarta-feira, em frente à Fábrica Haga, na cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio. De acordo com um inspetor da 151ª Delegacia de Polícia, que não quis se identificar, nenhuma testemunha do crime manteve contato com a Polícia Civil. ?Pelo que pudemos apurar, parece mesmo que não há testemunhas?, declarou. O jogador recebeu a notícia assim que o jogo entre São Caetano e Corinthians terminou e ficou muito abalado ? foi avisado por uma mensagem no celular. Colegas do clube comentaram que Gustavo Nery era muito ligado ao primo. Os dois cresceram na mesma casa e se relacionavam como irmãos. O atleta foi dispensado do treino de hoje e só retorna às atividades amanhã. Ninguém na Haga, que produz fechaduras e cadeados e é uma das indústrias mais antigas de Nova Friburgo, quis falar sobre o crime.