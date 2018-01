Nery nesta segunda. Roger vai treinar Para amenizar o baixo astral provocado pela segunda derrota consecutiva em clássico, uma boa notícia: Gustavo Nery será apresentado oficialmente nesta segunda-feira, às 14h, no Parque São Jorge, como reforço do Corinthians. E Kleberson, que negocia com a MSI desde a semana passada, prometeu dar uma resposta à parceira corintiana. Fora essas boas notícias, a preocupação dos jogadores era sair o mais rápido possível do Morumbi. Coelho, que desperdiçou a chance do empate, cobrando o pênalti praticamente nas mãos de Rogério Ceni, mostrou habilidade na arte de sair do vestiário sem ser notado. Já o argentino Sebastian Domingues não teve a mesma habilidade. Ele foi um dos últimos corintianos a deixar o vestiário. E não teve como fugir da imprensa, já que todos os repórteres queriam saber os motivos que o levaram a partir para a briga com Luizão, ao final da partida. Sebá só não agrediu o são-paulino porque foi seguro por Thiago, goleiro reserva do Corinthians, no momento em que ele corria na direção de Luizão. O argentino, porém, em momento nenhum aceitou falar sobre as razões que o levaram a partir para a briga. De início, quando um repórter lhe perguntou sobre o assunto, a resposta foi totalmente diferente. "Não, claro que não perdemos por causa da arbitragem. Ainda falta muita coisa para o Corinthians. O time precisa evoluir muito". Em seguida, um outro repórter insistiu na pergunta sobre a briga. Aí sim, o argentino resolveu falar. Mas não quis dizer o que Luizão teria feito para merecer uma reação tão agressiva. "O que acontece em campo termina em campo. Acabou. E não interessa a mais ninguém. Não foi uma atitude correta de minha parte mas aconteceu. E eu já esqueci". O próximo jogo é só no final de semana. Como o Corinthians perdeu o mando de campo por uma partida por causa da pedra atirada por sua torcida sobre o goleiro Mauro, no clássico da Vila, o jogo contra o União São João de Araras será disputado em Mogi Mirim. Nessa partida, Tite deve promover a volta de Carlos Alberto, que não enfrentou o São Paulo, neste domingo, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Nesta segunda-feira o grupo ganhou folga. Mas, Roger prometeu treinar sozinho, à tarde, no Parque São Jorge. O meia quer entrar no rítmo de jogo o mais rápido possível. "Quando você está sem ritmo, a intimidade com a bola não é a mesma. Você erra passes que não costuma errar. Por isso, mesmo sendo folga, vou treinar".