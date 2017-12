Nesta chega à terceira Copa, de novo com problemas físicos A Copa do Mundo parece ser uma competição maldita para Alessandro Nesta. O zagueiro italiano de 30 anos disputará na Alemanha seu terceiro Mundial, mas, como nos outros dois, um problema físico ameaça atrapalhar seu plano de jogar a competição na plenitude de sua forma. Desta vez, a preocupação é o desgaste da musculatura de sua coxa direita. Para diminuir o risco de o músculo adutor se romper - o que o tiraria da Copa - a comissão técnica não tem exigido muito dele nos treinamentos. Dos três jogos que a Itália disputou desde que começou a treinar, dia 21 de maio, ele só participou de 60 minutos no segundo - o empate sem gols com a Ucrânia em Lausanne, dia 2. O planejamento foi feito para ele jogar os 90 minutos naquele dia, mas a coxa começou a doer e ele teve de ser substituído. Contra a Suíça e os juniores do Duisburg, ele nem sequer ficou no banco. Em seu primeiro Mundial, em 98, Nesta rompeu os ligamentos do joelho direito logo aos quatro minutos da primeira partida, contra a Áustria, e ficou seis meses sem poder jogar. Quatro anos depois, na Ásia, ele estava limitado por uma dor na planta do pé direito. Tomou infiltração para participar dos jogos da primeira fase, mas não conseguiu jogar contra a Coréia da Sul nas oitavas-de-final, no confronto que eliminou a Azzurra. Na reta final desta temporada ele sofreu uma lesão na coxa direita jogando pelo Milan. Fez tratamento, voltou a jogar pelo time para ajudar na luta para alcançar a Juventus no Campeonato Italiano e avançar na Copa dos Campeões e agora está pagando o preço. O esforço que fez para ajudar o seu clube provocou uma sobrecarga no músculo adutor, que pode se romper se a comissão técnica não lidar com muito jeito com a situação. Apesar dos cuidados que sua situação inspira, ele deverá estar em campo no jogo desta segunda-feira, contra Gana. Depois de analisar o resultado da ecografia a que o zagueiro foi submetido na manhã deste sábado, o médico Enrico Castelacci o deixou à disposição do técnico Marcello Lippi. Caso Nesta precise ficar fora de alguma partido, seu substituto imediato é Materazzi, da Inter. O volante Gattuso e o lateral Zambrotta também estão machucados, mas esses dois com certeza não participarão da estréia. Zambrotta, em recuperação de um estiramento muscular na coxa esquerda sofrido no dia 28, deve voltar contra os norte-americanos. Gattuso, com uma lesão na coxa direita, corre o risco de só poder jogar na última rodada, contra a República Checa - dia 22, em Hamburgo.