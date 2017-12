Nesta deve desfalcar a Itália em duelo contra a Austrália O zagueiro Alessandro Nesta pode ficar de fora do jogo de segunda-feira, contra a Austrália, pelas oitavas-de-final da Copa. A partida será disputada em Kaiserslautern, às 12 horas (de Brasília), e o zagueiro não deve conseguir se recuperar da lesão muscular na coxa direita que o tirou de campo antes dos 20 minutos do primeiro tempo do jogo desta quinta-feira, contra a República Checa. Nesta, do Milan, tem problemas na região há cerca de dois meses, e chegou a ficar de fora de alguns treinos da seleção italiana. As dores pioraram e ele deu lugar a Materazzi, que minutos depois marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0. O próprio Materazzi, que joga na Inter de Milão, seria escalado desde o início, na ausência do titular. Os médicos da seleção italiana disseram que ainda é cedo para verificar a gravidade da lesão e devem submeter Nesta a novos exames no sábado. Se nesta não jogar, será o segundo desfalque da Itália, que já não contará com o volante De Rossi, suspenso por quatro partidas pela Fifa por causa de sua expulsão contra os Estados Unidos - ele só volta a jogar se os italianos chegarem à final ou à decisão do terceiro lugar.