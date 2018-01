Nesta está praticamente fora da partida contra a Alemanha O zagueiro italiano Alessandro Nesta está praticamente descartado para a partida desta terça-feira, contra a Alemanha, válida pela fase semifinal da Copa. O jogador do Milan se ressente de uma contusão na coxa direita desde o início da competição e, de acordo com o porta-voz da seleção, Antonello Valentini, "as possibilidades de que ele jogue são muito remotas". Nesta ficou de fora das duas últimas partidas da Itália - vitória sobre a Austrália, pelas oitavas-de-final, por 1 a 0; e vitória sobre a Ucrânia, pelas quartas-de-final, por 3 a 0. A delegação espera contar com ele na final, marcada para o próximo domingo, dia 9, ou na disputa pelo terceiro lugar, no dia anterior. Na partida contra a Ucrânia, Nesta foi substituído por Andrea Barzagli, que não decepcionou. No entanto, é provável que no jogo contra a Alemanha seu lugar seja ocupado por Marco Materazzi, que contra os ucranianos cumpriu suspensão automática em virtude de cartão vermelho na partida anterior.