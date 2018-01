Nesta segue fora da Itália na partida contra a Alemanha Fora dos últimos dois confrontos da seleção italiana, o zagueiro Alessandro Nesta, 30, também não poderá enfrentar a Alemanha, nesta terça-feira, em Dortmund, pelas semifinais da Copa do Mundo. Segundo os médicos da "Azzurra", o defensor segue com dores no músculo adutor da coxa direita. Por causa da lesão, o atleta do Milan não esteve em campo nas vitórias sobre a Austrália (1 a 0) e Ucrânia (3 a 0), pelas oitavas e quartas-de-final, respectivamente. "Nesta não poderá jogar na partida de amanhã (terça). Tentamos esperar para ver se ele iria se recuperar, mas decidimos não correr riscos. Esperamos que ele volte para o próximo jogo", declarou o técnico Marcello Lippi. No treino desta segunda-feira, o zagueiro participou de exercícios no estádio de Dortmund e chegou a treinar com bola por alguns minutos, mas deixou o campo com dores. Ele se lesionou aos 17 minutos da partida diante da República Checa, pela última rodada da fase classificatória. Com a ausência de Nesta, a vaga ficará com Marco Materazzi, que cumpriu suspensão automática ao ser expulso diante dos australianos. Já o volante Daniele De Rossi também está fora - ele vai cumprir o último dos quatro jogos de punição.