Nesta segunda tem Porto x Benfica O principal jogo da 23.ª rodada do Campeonato Português acontecerá nesta segunda-feira: o clássico Porto x Benfica, na cidade do Porto. Os dois times estão dividindo a liderança da competição com 41 pontos e quem vencer abre vantagem na classificação. Além do clássico, o jogo Sporting x Estoril também será disputado nesta segunda. O Sporting torce até por um empate no jogo no Porto para embolar ainda mais a disputa pelo título, pois tem 39 pontos e ocupa a 5.ª posição. o Estorial é o antepenúltimo (16.º), com 22 pontos. Neste domingo, foram realizados três jogos: Acadêmica (17.º, 20 pontos) 3 x 3 Vitória de Setúbal (8.º, 32); Moreirense (13.º, 24) 1 x 0 Marítimo (6.º, 34); e Beira-Mar (18.º, 20) 0 x 0 Rio Ave (7.º, 33).