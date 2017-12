Nesta terça, Ronaldo x Roque Júnior Ainda de cabeça inchada depois da derrota para o arqui-rival Barcelona, o Real Madrid busca seu rumo na Liga dos Campeões da Europa, no duelo desta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabeu, contra o Bayer Leverkusen. É mais um confronto entre Ronaldo e Roque Júnior. No primeiro duelo, o zagueirão levou a melhor e o time alemão venceu por 3 a 0. O jogo é decisivo, porque três equipes dividem a ponta do grupo B, com sete pontos cada. O outro líder é o Dínamo de Kiev, que recebe a Roma (um ponto), na Ucrânia. Na tentativa de erguer o moral do grupo e minimizar o abalo da derrota diante do Barça (3 a 0), o técnico do Real, Mariano Garcia Remon, disse que o jogo desta terça-feira "é que é realmente importante". Ele garantiu a escalação de todos os que vêm atuando, ressaltando que poupou Figo no treino de hoje por precaução. Mas ele poderá escalar o inglês Owen desde o início, para tornar o ataque mais ofensivo. Neste caso, Raúl, que pode igualar uma marca amanhã, seria recuado para o meio-campo. Raúl tem 48 gols na Liga dos Campeões, um a menos que Alfredo di Stefano, o maior goleador do Real. Já o Bayer Leverkusen, que também perdeu por 3 a 0, do Schalke 04, no Campeonato Alemão, busca a reabilitação. O técnico Klaus Augenthaler admite que ficará satisfeito com um empate e terá o reforço do líbero Nowotny. Já classificada no grupo C, a Juventus recebe o Ajax em Turim. O time holandês vai para o tudo ou nada, mas depende de um tropeço do Bayern de Munique, que joga na Alemanha contra o Maccabi Tel Aviv. Pelo grupo A, Olympiakos pode assegurar sua classificação se vencer o Deportivo La Coruña em Atenas e o Liverpool passar pelo Monaco, em seu campo. Neste caso, o time inglês também ficaria com uma vaga. Já no grupo D o Lyon, já classificado, visita o Manchester United. Sparta Praga x Fenerbahce completa a rodada.