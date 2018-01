Nestlé nega negociação com o Santos A Nestlé negou hoje a negociação de um acordo publicitário com o Santos ou com o jogador Robinho. Ontem, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, anunciou em um programa de televisão que o Santos e o empresário do jogador estavam negociando com a multinacional suíça a possibilidade de Robinho se tornar garoto propaganda da empresa. Com isso, o jogador poderia permanecer no Santos até o fim de seu contrato em 2007. O patrocínio permitiria elevar o salário de Robinho e evitar sua ida para o futebol europeu. Segundo a assessoria de imprensa da Nestlé, os executivos da empresa foram surpreendidos com o anúncio feito pelo presidente do Santos. A empresa nega ter mantido contato ou feito qualquer proposta ao clube ou ao empresário de Robinho, Vagner Ribeiro. A Nestlé brasileira também descartou qualquer possibilidade de um acordo publicitário estar sendo negociado diretamente com a matriz da empresa, na Suíça, à revelia da filial no País.