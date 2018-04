Netinho é reintegrado ao elenco do Atlético-PR

Segundo nota oficial do Atlético-PR, o treinador "confia no futebol de Netinho e acredita que o jogador pode ajudar muito a equipe nesta reta final do Campeonato Brasileiro". Na terça-feira, o meio-campista já treina normalmente com os demais jogadores.

Com a reintegração de Netinho, o Atlético-PR tem agora apenas três jogadores afastados do elenco: o lateral-direita Alberto, o zagueiro Antonio Carlos e o atacante Rafael Moura. Já o volante Zé Antônio, que também havia sido afastado no final de julho, foi recentemente emprestado ao Sport.