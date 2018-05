Netinho elogia Lopes e projeta ano melhor no Atlético-PR Depois de ajudar o Atlético Paranaense a conquistar o estadual no primeiro semestre, Netinho sofreu uma cirurgia no púbis e acabou afastado do elenco. O meia só recuperou espaço no final do ano, quando Antônio Lopes voltou a escalá-lo como titular. Esperançoso para 2010, o jogador elogiou o treinador e prometeu uma temporada mais regular.