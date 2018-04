Netinho minimiza críticas e espera reação do Atlético-PR Substituto do lesionado Paulo Baier, o meia Netinho minimizou as críticas da torcida, após a derrota de quarta-feira para o Operário, e prometeu uma reação do Atlético Paranaense a partir do jogo de sábado, contra o Serrano, novamente na Arena da Baixada, pela terceira rodada do estadual.