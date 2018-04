Netinho volta no Atlético-PR e já pensa em fazer gols O meia Netinho tem tudo para fazer seu retorno ao time titular do Atlético-PR neste sábado, quando a equipe vai a São Paulo encarar o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Depois de ser afastado pela diretoria ainda em julho, a reintegração do jogador foi um pedido do técnico Antônio Lopes. Agora, Netinho pretende corresponder à confiança do treinador e já projeta uma volta com gols.