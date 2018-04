Neto aprova atuação, mas diz ser reserva no Atlético-PR O goleiro Neto ganhou a sua primeira chance como profissional no Atlético Paranaense na partida contra o Barueri, vencida por 3 a 0. O bom desempenho da equipe fez com que o jovem de 20 anos fosse pouco exigido. Ele comemorou a chance, mas disse que ainda não está em condições de ser titular.