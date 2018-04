Neto Berola deve substituir Tardelli no Atlético-MG O atacante Neto Berola terá uma difícil missão no próximo domingo. Em Divinópolis, ele será titular do Atlético-MG contra o Guarani, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Terá a árdua função de substituir Diego Tardelli, autor de três gols na vitória atleticana sobre o Cruzeiro no clássico do final de semana passada.