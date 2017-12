Neto desfalca novamente o Santa Cruz Depois de cumprir suspensão nos dois clássicos contra o Náutico, o volante Neto volta a ser desfalque do Santa Cruz na rodada final do quadrangular final do Campeonato Brasileiro Série B, contra a Portuguesa sábado às 16 horas no Estádio do Arruda. No jogo em que voltou, na derrota para o Grêmio, por 2 a 0 em Porto Alegre, sábado, o jogador foi expulso novamente. O time pernambucano, vice-líder com sete pontos, garante a vaga na primeira divisão se vencer. Se empatar, torcerá para que o Náutico não ganhe do Grêmio.