Neto, do Mogi, sonha em encarar o Palmeiras Em boa fase no Campeonato Brasileiro da Série B, o Mogi Mirim já se prepara para enfrentar o Ceará, sábado, às 16 horas, no Estádio Wilson Fernandes de Barros. O jogo contra o Palmeiras dia 14 já está mexendo com a cabeça do meia Neto. Contratado junto ao time de Palestra Itália, o jogador se sente injustiçado com a diretoria do clube da capital, que o emprestou ao Mogi, Ceará e Santa Cruz. ?O Jair Picerni sequer avaliou o meu desempenho e resolveu me dispensar. Isso só foi um exemplo dentre alguns casos de jogadores revelados pelo Palmeiras, mas que só ganharam espaço em outros clubes" disse Neto. Para enfrentar o Ceará, sábado, o técnico Luís Carlos Winck não poderá contar com o zagueiro e capitão Joel, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O treinador só define quem será o seu substituto no coletivo de quinta-feira.