Neto estreia no Atlético-PR com o apoio do treinador A suspensão do goleiro Galatto contra o Botafogo, pelo terceiro cartão amarelo, promoverá no Atlético Paranaense a estreia do jovem goleiro Neto, de apenas 19 anos, incorporado em maio ao elenco profissional. Apesar da falta de experiência do jogador, o técnico Antônio Lopes garantiu que ele não decepcionará.