Neto ganha força com chegada de Giba A repentina troca de técnico no Guarani, que perdeu Jair Picerni para o Palmeiras e trouxe Giba, também vai influir diretamente no departamento de futebol do time campineiro. O gerente de futebol, Neto Ferreira, ganha mais força e para confirmar seu temperamento forte já fez um crítica velada a alguns reforços indicados pelo ex-treinador. Segundo ele, três jogadores foram indicações exclusivas do treinador palmeirese: o lateral Paulo Henrique, do Gama, o meia Esquerdinha e o atacante Vágner, ambos do São Caetano. Estes foram, coincidentemente, as contratações mais criticadas no clube, mesmo porque Paulo Henrique nunca convenceu no Gama. Esquerdinha decepcionou em suas recentes passagens pelo Santos e pelo rebaixado Botafogo-RJ, enquanto Vágner jamais foi titular no São Caetano. "As outras contratações foram feitas por mim com o consentimento do presidente", diz, agora, Neto. Estes outros reforços são o goleiro Jean, do Vitória; o zagueiro Paulão, do Juventude e o atacante Rinaldo, do São Caetano, que também foi uma contratação discutível. Outros dois nomes quase certos no Brinco de Ouro: o meia Lúcio, do Cruzeiro, e o atacante Rodrigão, do Botafogo-RJ.