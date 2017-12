Neto não recua e diz: ?não sou Vampeta? O ex-gerente de futebol do Guarani, Neto Ferreira, descartou qualquer possibilidade de desistir de seu pedido de demissão, ocorrido nesta sexta-feira. Ele garante ter tomado a decisão com consciência e no momento certo e promete não mudar de idéia. "Não sou Vampeta, não volto atrás". A crise explodiu no Brinco de Ouro pela manhã após os jogadores entrarem em greve alegando atrasos de salários. Tanto Neto como o técnico Barbieri tentaram demover os jogadores da idéia de greve, porém, sem sucesso. A reação do presidente José Luis Lourencetti foi não conversar com o grupo, dispensando todos até segunda-feira. Segundo Neto, "cada jogador tem é um caso". Alguns estariam com um mês de atraso, outros com mais meses. Há dois anos e meio no cargo, Neto já não gozava de retaguarda da diretoria. Ele resolveu deixar o cargo após ser criticado pelo empresário Álvaro Silva, da empresa Medial Saúde, patrocinadora do clube. "Cansei de segurar a bronca sozinho", comentou Neto , lembrando que outros motivos também o levaram a tomar esta decisão. O diretor da Medial Saúde lamentou o ocorrido, não concordando com a posição assumida pelo ex-gerente. "Ele praticamente disse que eu fui culpado. Nada disso. Aliás, ele é patrocinado nosso", justificou Álvaro Silva, ameaçando até processar o ex-funcionário. Neto, de forma humilde, pediu desculpas à torcida por algo de errado que tenha feito. Mas disse que jamais vai falar mal do clube que aprendeu a amar. "Foram oito anos como amador e dois anos como profissional vivendo na concentração do clube, que é minha segunda casa", completou. Chance ao grupo - O presidente José Luis Lourencetti passou o dia reunido com diretores para anunciar no final da tarde sua posição. Com relação à greve dos jogadores ele garantiu que "esta atitude não passará impunemente", ao mesmo tempo que ofereceu uma oportunidade para que os jogadores repensem a posição tomada. "É uma chance que vamos dar a todos", disse o presidente prometendo "olhar no olho de cada um" e assegurando que "quem não quiser ficar vai embora, mesmo se tivermos que jogar com time juvenil diante do Corinthians". O Guarani volta a atuar no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, dia 23, em Campinas. Seu objetivo é garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2004. O dirigente lamentou o fato "extremo" dos jogadores, que reclamam, segundo ele, por um mês de salário. O segundo mês vence dia 20 de novembro. O que haveria, mas não foi confirmado, é que muitos jogadores não recebem o direito de imagem há vários meses. Esta é a reclamação dos jogadores grevistas. "Se alguém disse que há mais de um salário atrasado, não é verdade", protestou o presidente bugrino. Com relação ao FGTS - Fundo de Garantia - o dirigente garantiu que o clube entrou em acordo com a Caixa Econômica Federal para efetuar o parcelamento, que já está sendo pago mensalmente. Outra mudança prevista, a partir de segunda-feira, é na comissão técnica. O auxiliar técnico Jair Squarizzi deve ocupar a vaga de Neto, na gerência de futebol. Por outro lado, o ex-zagueiro Gomes passa a trabalhar diretamente com Barbieri, na função de auxiliar.